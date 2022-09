Selon les informations Le Quotidien du Sport, l’OGC Nice pourrait finalement recruter le Marseillais Bamba Dieng, en tant que joker. Le club de la Côte d’Azur négocie avec l’OM.

Pour sortir d’une crise de résultats de plus en plus inquiétante, l’OG Nice pourrait engager Bamba Dieng comme joker. Alors que le transfert de l’international sénégalais de l’OM ne s’est pas fait cet été pour des raisons obscures (échec à la visite médicale pour une raison mineure, faute de temps…), le club de la côte d’Azur songe toujours à lui pour dynamiser son attaque. Et ce, malgré l’arrivée de Gaëtan Laborde.

Conforté à son poste, Lucien Favre souhaiterait un buteur rapide, capable de prendre l’espace, pour lui apporter des options supplémentaires., alors que les Aiglons n’ont inscrit que 5 buts au cours de leurs 8 premiers matchs (seul Ajaccio, 4 buts, a fait pire).

Bamba Dieng veut du temps de jeu

De son côté, le joueur de 22 ans n’a toujours pas joué la moindre minute depuis le début de saison (toutes compétitions confondues) et craint de ne pas être retenu pour la Coupe du Monde, même s’il fait toujours partie du groupe d’Aliou Cissé (le Marseillais a joué 15 minutes, lors de la victoire du Sénégal, 2-0, contre la Bolivie).

Selon nos informations, il serait décidé aujourd’hui à quitter l’OM, pour avoir du temps de jeu ailleurs. Nice est à l’affût et suit de très près sa situation. L’OM de son côté, ne veut pas d’un prêt pour le joueur en fin de contrat en 2024 et souhaite obtenir au moins 10 millions d’euros pour le laisser partir.

Le Quotidien du Sport