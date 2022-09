Parmi ces gros chantiers, l’organisation de la 5e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket prévue en 2023. Les journalistes présents dont Record à la finale retour du N1 Féminin que présidait le nouveau ministre des sports n’ont pas raté l’occasion pour en savoir plus sur ce dossier. En plus de la réfection de Marius Ndiaye…

« Je recevrai le président de la fédération et on en discutera. Tous les grands chantiers ouverts par mon prédécesseur et la Fédération seront poursuivis et renforcés. Que les gens soient rassurés, mais nous avons nos ambitions sur la base des orientations du président de la République. Il sera à notre côté pour accompagner la fédération dans tous les grands projets africains et mondiaux » a répondu le ministre des sports interpellés sur l’organisation de la fenêtre février 2023. Le Sénégal qui fait partie actuellement du Top 5 veut maximiser ses chances pour y rester et se qualifier à la Coupe du monde.

Pour sa première sortie en tant que ministre des sports, Yankhoba Diattara était ce week-end au stadium Marius Ndiaye. Occasion pour lui de parler de ses liens avec le basketball et sa motivation à développer cette discipline.

« Le basket fait partie des sports les plus engageants et passionnants. La jeunesse aime le basket et le sport d’une manière générale. Le football et le basket font partie des disciplines les plus aimées par la jeunesse sénégalaise. Cette mobilisation montre cet attachement des jeunes au basket. Ce que nous voyons prouve que le basket a de belles pages devant nous et des choses à nous raconter. Président Babacar Ndiaye, soyez rassuré de notre disponibilité dans tous vos chantiers. Je viens d’arriver mais je suis un passionné de basket. En 2006, j’ai accompagné, en tant que maire, l’US Rail qui a remporté deux trophées en une journée. Je suis un amoureux du basket et j’ai toujours accompagné le sport et les sportifs. Je suis un jeune Sénégalais et j’aime le sport » confie t-il.

