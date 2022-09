Le Maroc, l’un des Africains mondialistes a réussi son premier test en phase de préparation pour la Coupe du Monde, Qatar 2022. Les Lions de l’Atlas ont dominé et battu le Chili sur le score de deux buts à zéro (2-0).

Le Maroc séduit avant la Coupe du Monde. Dirigée pour la première fois par Walid Regragui, la sélection nationale du Maroc s’est imposée en match amical contre le Chili (2-0) au RCDE stadium de Barcelone. Les Lions ont pris le dessus sur les coéquipiers d’Alexis Sanchez grâce à un penalty réussi par Soufiane Boufal et une réalisation de Sabiri Abdelhamid, qui a corsé l’addition après 78 minutes disputées.

L’équipe marocaine effectuera son second test-match mardi prochain à Séville, contre le Paraguay toujours en rencontre amicale. Parmi les cinq représentants de l’Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde en novembre au Qatar, avec le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana, le Maroc évoluera dans le groupe F aux côtés de la Belgique, de la Croatie et du Canada.

wiwsport.com