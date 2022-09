Champion d’Afrique pour la première fois de son histoire en février dernier, le Sénégal sera très attendu en novembre, lors de la Coupe du Monde. Et pour Marcel Desailly, les Lions peuvent faire sensation au Qatar.

Ils sont nombreux ceux qui attendent une sélection africaine au tournant pendant la prochaine Coupe du Monde prévue dans un mois, du 20 novembre au 18 décembre. Ils seront également nombreux à braquer leurs yeux sur le Sénégal. À juste raison puisque les Lions viendront avec le statut de Champions d’Afrique et disposent d’un effectif taillé.

Parmi ceux notamment qui s’enthousiasment pour la team à Aliou Cissé : Marcel Desailly. Champion du monde en 1998, l’ancien défenseur central de l’Equipe de France estime que Sadio Mané et ses partenaires peuvent créer la surprise, alors qu’ils partagent le Groupe A avec le Qatar, pays organisateur, l’Equateur et les Pays-Bas, leurs premiers adversaires en phase de groupes

« On attend une équipe africaine ! Le Sénégal peut faire quelque chose. Quand on regarde l’effectif, on se dit : là c’est intéressant. Ils ont 8 ou 9 joueurs qui sont titulaires dans des Championnats majeurs, et quasiment tous des premiers choix. Avant, quand vous aviez deux ou trois joueurs de qualité, ça ne suffisait pas sur la longueur de la compétition. Mais lorsque vous avez un groupe… Comme la génération de Roger Milla (Cameroun 1990) ou le Ghana en 2010 », a déclaré Desailly dans un entretien avec L’Équipe.

