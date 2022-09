Le latéral droit du Stade Brestois a été remplacé dans la demi-heure de jeu lors de la rencontre contre l’AC Ajaccio ce dimanche.

Convoqué en Equipe Nationale pour la première fois de sa carrière et appelé à rejoindre le rassemblement des Lions ce lundi, Noah Fadiga est sorti sur blessure avec le Stade Brestois ce dimanche. Titulaire contre l’AC Ajaccio, le joueur de 22 ans a cédé sa place après 33 minutes de jeu au Stade Francis-Le Blé.

Il a subi une faute contre le latéral gauche d’Ajaccio, Ismaël Diallo, et a même dû être évacué sur civière avec le protocole commotion. En attendant d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure et des éventuelles conséquences concernant sa première convocation, Brest fait 0-0 à l’instant sur sa pelouse.

wiwsport.com