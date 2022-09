Si Igor Kostiuk a entraîné Samba Diallo chez les U19 du Dynamo Kiev la saison dernière, le technicien est assez dithyrambique à l’égard de son ancien poulain.

Arrivé au Dynamo Kiev l’été 2021, Samba Diallo n’a pas encore joué avec l’équipe première du club ukrainien. Passé en équipe U19, l’ailier gauche de 19 ans a réellement explosé avec cette catégorie en marquant 18 buts – dont 5 en UEFA Youth League – en 23 matchs. Des performances qui ont tapé dans l’œil de plusieurs observateurs et, forcément, celui d’Igor Kostiuk.

Entraîneur des U19 du Dynamo Kiev depuis 2018, le technicien de 45 ans connaît assez suffisamment les qualités de l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam. Et pour cette raison, il aimerait voir rapidement l’international U20 sénégalais en équipe première, sous les ordres Mircea Lucescu. D’autant plus que le Dynamo ne brille pas en attaque en ce début de saison.

« Je pense que ce joueur (Samba Diallo) est brillant et créatif. Il a les qualités nécessaires pour le football offensif. J’ai déjà dit dans des interviews que je pensais qu’il parfaitement s’intégrer dans notre club. Il pourrait se battre et, si le coach lui faisait confiance, il pourrait donner un nouveau visage et mettre du feu dans l’attaque du Dynamo », a déclaré Igor Kostiuk à Profootball Digital.

