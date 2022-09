Incapable de marquer le moindre point jusqu’ici, Cádiz a décroché sa première victoire de sa saison à Valladolid ce vendredi en ouverture de la 6e journée de LaLiga (1-0). Momo Mbaye est resté sur le banc.

Au buzzer, Cádiz souffle en fin. Après cinq défaites et zéro but inscrit lors des cinq premières journées du Championnat d’Espagne, les hommes de Sergio Gonzalez ont dû attendre leur déplacement au Stade José Zorilla ce vendredi soir pour marquer et engranger leurs premiers points contre Valladolid.

Dans les derniers instants du match, c’est le vétéran de 37 ans Alvaro Negredo qui a donné la victoire au Andalous, sans Momo Mbaye qui, après avoir connu son premier match en Liga contre le FC Barcelone le week-end dernier, a été laissé sur le banc. Au classement, Cadiz remonte à la 19eme place.

