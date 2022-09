Longtemps à la recherche de son premier clean-sheet de la saison, Seny Dieng l’a enfin décroché lors de la victoire de QPR à Millwall ce mercredi soir (2-0).

Evidemment, jusqu’au mercredi 14 octobre 2022, Seny Timothy Dieng avait plus de plus de buts en que de clean-sheets. Mais le gardien sénégalais a mis désormais fin à cette statistique étonnante. Et il fallait attendre son dixième match de la saison et la victoire sur la pelouse de Millwall pour y parvenir.

Battu lors de la dernière journée de Championship par Swansea, Queens Park Rangers s’est en effet repris en allant s’imposer 2 à 0 à The Den. Evidemment, QPR a pu compter sur son gardien sénégalais, auteur de trois arrêts dans cette rencontre. Avec ce succès, les Rangers remontent à la 8e place.

wiwsport.com