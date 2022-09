Reading FC continue de se renforcer avec des Sénégalais. Après Mamadou Loum Ndiaye et Naby Sarr, arrivés durant le dernier mercato estival, c’est au tour d’Amadou Salif Mbengue (20 ans) de rejoindre les Royals. À l’essai depuis le mois d’août après avoir quitté librement le FC Metz cet été, le milieu de terrain défensif a signé un contrat le liant avec le club anglais jusqu’à la mi-saison, soit janvier 2023.

« Amadou a été un véritable atout sur les terrains d’entraînement ces dernières semaines et il m’a prouvé, ainsi qu’à mon staff et à ses coéquipiers, qu’il peut jouer un rôle dans ce que nous essayons de réaliser dans des circonstances difficiles cette saison. Je suis heureux de travailler avec lui au cours des prochains mois et j’ai hâte de voir plus de ce dont il est capable », a déclaré Paul Ince, l’entraîneur de Reading FC.

« Amadou a été très patient et professionnel au cours des semaines qu’il a passées avec l’équipe première sur les terrains d’entraînement et il a mérité ce contrat à court terme avec le club. Fondamentalement, il ajoutera plus de force à une équipe visant à concourir constamment dans ce qui est une campagne de Championnat exigeante », ajoute Mark Bowen, responsable du secteur football à Reading.

We are pleased to confirm that midfielder Amadou Mbengue, who has been training with us for a number of weeks, this afternoon put pen to paper on a short-term contract with the Royals – running until January 2023 ✒

Welcome to Reading, Amadou! 🤝

— Reading FC (@ReadingFC) September 13, 2022