Au cours des prochains jours, Amadou Salif Mbengue sera mis à l’essai par Reading FC, selon les informations révélées par Football Insider. Agé de 20 ans, le milieu défensif, qui dispose également des qualités de défenseur central, est libre depuis son départ du FC Metz, qu’il a officialisé ce dimanche.

Alors que d’autres clubs, notamment en Bundesliga d’Allemagne, étaient annoncés être sur la piste, c’est Reading FC qui serait désormais favori pour accueillir l’ancien pensionnaire de Génération Foot. La saison dernière, Amadou Mbengue était apparu à 13 reprises avec le FC Metz, dont 12 matchs en Ligue 1.

S’il parvient à convaincre Reading FC et son entraîneur Paul Ince, le Sénégalais devra faire face à la concurrence de son compatriote Mamadou Loum Ndiaye. Le Champion d’Afrique a rejoint les Royals cet été en provenance du FC Porto sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat pour le club anglais.

Un autre Sénégalais devrait également évoluer dans les rangs du Reading FC en Championship cette saison. Il s’agit de Naby Sarr. Mais l’officialisation du transfert du défenseur central traîne encore.

– Senegal midfielder Amadou Salif Mbengue has arrived at Reading for a trial. ✅

– Mbengue, 20, is a free agent after seeing out his contract at Metz earlier this summer. 📝

– He made 12 Ligue 1 appearances last season. ⚽https://t.co/hiYm9GioHD#ReadingFC pic.twitter.com/eyUOlm4ATU

— Football Insider (@footyinsider247) August 8, 2022