C’est fini entre Amadou Mbengue et le Fc Metz. Le joueur sénégalais vient d’annoncer la fin de sa collaboration avec son club formateur.

Formé au FC Metz où il a débuté avec les U19, le joueur sénégalais de 20 ans qui a découvert la Ligue 1 sous le maillot messin, auteur de 12 matchs dont 5 titularisations, a annoncé son départ du FC Metz sur son compte Instagram.

«Cette couleur, cette croix, cette ferveur. Tout va terriblement me manquer. Ce fut bien trop court(…) Si l’aventure s’arrête aujourd’hui, sachez qu’elle continuera éternellement au fond de moi. Le FC Metz est dans mon cœur et le restera à jamais. Merci pour vos encouragements au quotidien, pour votre bienveillance, pour votre passion débordante et pour vos cœurs vaillants. Vous êtes une grande et belle famille. Un merci particulier à Jérémy Antonoff de Culture Grenat pour ses nombreux conseils en communication. J’aurais aimé rester près de vous. Vraiment. C’était ma seule ambition. Ce fut un honneur et une immense fierté de porter le maillot grenat à qui j’ai tout donné. Je souhaite le meilleur au club pour les années futures. Qu’il retrouve au plus vite la Ligue 1, sa véritable place », a posté le joueur sur son compte Instagram, parcouru par wiwsport.

Le milieu de terrain de 20 ans désormais libre de tout contrat, il peut désormais s’engager dans le club de son choix. À noter que la presse allemande avait indiqué il y a quelques semaines que certains clubs allemands suivaient le joueur. Tandis que d’autres sources évoquaient un intérêt des Écossais du Celtic Glasgow et des Italiens de l’Udinese.

wiwsport.com