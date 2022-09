14 ans après son départ du FC Metz, Papiss Cissé est revenu en France à Amiens, en toute fin de mercato.

Samedi, l’attaquant sénégalais a fait sa première apparition en Ligue 2 en disputant 63 minutes lors de la lourde défaite à Caen (3-1), . Moins prolifique la saison passée avec Rizespor (14 matchs, 2 buts), l’attaquant a tenu a rassurer sur son état de forme.

« Je suis content, d’entendre les gens dire que j’ai 37 ans et se demander si je peux jouer 90 minutes. Je les assume. Cela fait 22 ans que je suis professionnel et je connais mon corps. Il me manque encore un peu de rythme et j’ai besoin de jouer. Je suis dans un bon club avec beaucoup de jeunes, qui vit bien. Personnellement, je me sens bien après quatre mois sans jouer. Il m’a manqué ce petit truc qui fait vibrer l’attaquant. je peux faire mieux », a déclaré sur maligue2.

