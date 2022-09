Les matchs de la 3ème et dernière journée de la 2ème phase su championnat national de beach soccer ont été joué le samedi dernier. Les deux meilleures équipes des deux poules : Yoff et Ngor (poule A) et Kawsara et Galaxy (poule B) ont obtenu leurs tickets qualificatifs pour les demi-finales.

Lors de cette 3ème et dernière journée de la 2ème phase du Championnat national de Beach. Soccer, l’issue des matchs a scellé l’avenir de clubs pour le Final Four. Dans la poule A, le leader Yoff (8 pts+3) a battu Plateau (6-4) et se qualifie en demi-finales, après 3 victoires en autant de matchs. L’autre ticket de la poule A est revenu à Ngor, vainqueur de Mamelles (3-1).

Dans la poule B, le leader Galaxy, déjà qualifié en demies, a battu Kawsara (5-3). Malgré cette défaite, Kawsara (2ème, 6 pts+4) décroche le ticket pour le Final Four, grâce à un bon goal average (+4) par apport à Mbao (3ème, 6 pts+3), vainqueur de Guet Ndar (4-3).

Le Final Four et la finale se joueront sur deux jours, c’est-à-dire les 16 et 17 septembre prochains.

Stades