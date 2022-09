Cádiz a cru pouvoir réaliser un nouvel exploit face au FC Barcelone, mais malgré la grande première de Momo Mbaye, les Andalous s’inclinent (0-4) dans une rencontre remplie d’émotions et continuent sans marquer le moindre point en Liga.

Samedi soir, pour le compte de la 5e journée du Championnat d’Espagne, LaLiga, Cádiz a tenu pendant une cinquantaine de minutes face à une équipe du FC Barcelone largement remaniée. Les Andalous se sont mêmes créés quelques opportunités. Mais ils ont fini par craquer en seconde période et s’incliner logiquement (0-4).

Si Jeremías Ledesma a repoussé à de nombreuses reprises les tentatives catalanes, il s’est montré impuissant d’abord lorsqu’il voit Frenkie de Jong pousser au fond des filets un ballon qu’il a mal sorti (55e) puis face à Robert Lewandowski (65e).

Mais ce revers n’est pas la pire note dans ce match pour l’équipe andalouse qui comptait sur le soutien indéfectible de ses supporters. Alors que les deux équipes jouaient la 82e minute, l’arbitre a arrêté le jeu, pour ce qui ressemblait à un malaise en tribunes. Les joueurs ont patienté sur la pelouse pendant à peu près 20 minutes.

Mais après ce très long arrêt, l’arbitre de la rencontre, Carlos Del Cerro Grande, a demandé aux 22 acteurs de renter aux vestiaires alors que le chronomètre affiche 101 minutes au compteur. C’est parce qu’un spectateur avait fait un malaise cardiaque, mais a bien été réanimé par les services médicaux de Cádiz. Une bonne nouvelle.

À 19h05 GMT, le match reprenait à la 81e minute dans une ambiance bien pesante et émotionnelle, et c’est Ansu Fati et Ousmane Dembélé qui accentuaient le score pour le FC Barcelone. Alors qu’il disputait ses toutes premières minutes en Liga, le défenseur sénégalais Momo Mbaye aurait certainement voulu vivre une meilleure première.

