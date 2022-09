Ce mois-ci, la Guinée devait affronter l’Éthiopie, pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2024. Mais, cette double confrontation a été re portée en mars 2023 par la CAF. Toutefois, la Guinée ne va pas chômer, car elle va affronter l’Algérie, le 23 septembre à Oran, et la Côte d’Ivoire, quatre jours plus tard en France.

Et le sélectionneur du Syli national Kaba Diawara a fait confiance à ses cadres pour ces deux belles affiches. En effet, le capitaine de la sélection guinéenne, Naby Keita, qui n’a pas disputé la moindre minute, cette saison avec Liverpool à cause d’une blessure musculaire, a été retenu. Recruté par Anderlecht il y a quelques jours, Amadou Diawara figure également sur la liste, de même qu’Issiaga Sylla (Toulouse) et Mohamed Bayo, qui est toujours muet avec son nouveau club, Lille.