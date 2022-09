Le président de la Fédération Sénégalaise de Football a répondu aux questions des internautes sur les pages officielles de l’instance de football. Augustin Senghor a réagi sur différents sujets notamment les infrastructures et de l’Equipe Nationale du Sénégal. Voici, ses réponses !

À quand une boutique de la Fédération pour la vente des maillots ?

Dans peu de temps, la FSF va déménager et nous comptons ouvrir une boutique. Nous allons ouvrir une boutique qui sera opérationnelle. Dans la perspective, nous allons commander 5000 maillots avec Puma mais aussi des goodies avec nos partenaires pour les commercialiser. Nous allons informer du lancement. Nous en aurons d’autres mais notre souhait est d’avoir des partenaires distributeurs avec des magasins et des sites fréquentés (aéroport, TER, Mbour, Gorée…). Et même en Europe aussi où il y a une forte demande.

À quand la création d’une académie fédérale à l’image de Clairefontaine?

Aussi bien dans mon programme en 2017 et celui de 2019, nous avons toujours évoqué cette possibilité. Mais, il doit être l’aboutissement de la mise en place de centres de développement technique et centres d’excellence assez outillés pour cela. Des progrès sont actuellement faits dans les centres de Guéreo et Toubab Dialaw. Nous allons les renforcer sur le côté hébergement parce que c’est un peu limité. Dans un mois, il y aura un bâtiment annexe pour loger certaines équipes.

Construire aussi pour l’équipe A, un hôtel fédéral qui sera à l’intérieur de nos centres, standing de haut niveau 4 ou 5 étoiles. Ce qui nous fera des économies en nous évitant les factures importantes avec les hôtels. Mais aussi leur donner un cadre idéal pour se préparer avec toutes les disponibilités nécessaires dans le centre.

Et cette académie, nous y arrivons et cela se voit avec nos équipes jeunes qui sont actuellement très performantes. Parce que nos entraîneurs et les sélections sont en permanence, en regroupement. Mais la phase de sélection, le DTN s’en occupe, elle va commencer bientôt pour que dans l’horizon 2022-2023 qu’on puisse lancer cette académie fédérale de jeune footballeur qui pourra être formé, poursuivre son éducation dans le centre et participer aux compétitions jeunes.

Quant est-ce la fédération va se lancer dans l’e-sport?

J’ai eu à rencontrer certains promoteurs de cette nouvelle forme de sport. Nous avançons pas à pas et nous allons ouvrir notre horizon à l’ensemble des autres footballs en dehors de celui à 11. Comme vous le savez nous investissons beaucoup sur le Beach Soccer et le football féminin. On va bientôt lancer le futsal. Nous voulons des partenaires et des projets fiables pour se lancer sur l’e-sport. Nous devons aussi savoir quel est l’impact réel sur la jeunesse.

Qu’est ce qui bloque le lancement des travaux pour la réhabilitation et la modernisation du stade Demba Diop?

La FIFA a des procédures très draconiennes en matière de financement sur des investissements. Et nous sommes en train de suivre cette procédure qui prend beaucoup de temps. Il y a un audit qui est fait à tous les niveaux. Aujourd’hui, nous sommes à la dernière phase. L’étape où la commission de développement devra statuer au mois de septembre sur l’acceptation de ce financement du programme FIFA Forward qui doit mettre à notre disposition 3 millions de dollars. Et le reste, c’est nous-même qui devrons chercher les moyens de le compléter. Les entrepreneurs sont choisis, il ne reste que la validation. Nous avons élaboré ce projet sur plusieurs phases. Nous allons démarrer la rénovation de la pelouse et de la tribune couverte. Une fois que cela sera fait, nous allons ouvrir une partie du stade avec le besoin urgent à Dakar. Ainsi, après, nous pourrons passer sur l’autre étape qui est la réhabilitation de la tribune découverte.

