Déterminé à aller voir ailleurs après plusieurs années passées en Norvège, Alioune Ndour a forcément la main à Haugesund en refusant de s’entraîner pendant plusieurs jours. Une tactique gagnante puisque l’attaquant sénégalais rejoint Zulte Waregem, en Belgique.

Au cours du mercato estival écoulé, plusieurs joueurs sénégalais ont fait parler d’eux. Sadio Mané au Bayern Munich, Kalidou Koulibaly à Chelsea, Idrissa Gueye à Everton, Abdou Diallo au RB Leipzig entre autres… En France, le feuilleton Cheikh Ahmadou Bamba Dieng et son départ avorté de l’Olympique de Marseille a énormément fait parler. Tout comme en Norvège avec le dossier Alioune Ndour à Haugesund.

Après six saisons passées en Norvège, en Deuxième puis en Première Division, l’attaquant sénégalais de 24 ans n’avait qu’une idée en tête : quitter Haugesund et au meilleur des cas la Scandinavie. Problème ? Le club norvégien, qui se bat contre la relégation, n’entendait pas laisser filer si facilement son meilleur buteur et tout simplement son meilleur joueur, et a rejeté plusieurs offres tout au long du mercato.

Alioune Ndour devient le joueur le cher de l’histoire de Haugesund

Conséquence de cette inflexibilité des dirigeants de Haugesund ? Badou Ndour est parti au clash et a commencé à bouder l’entraînement le 24 août, justifiant son absence par des douleurs à l’estomac. Résultat ? Il finit par obtenir gain de cause et s’engage en faveur du club belge Zulte Waregem, entraîné par le Sénégalais Mbaye Leye. Mais pour rendre possible ce transfert, Haugesund a fait d’Alioune Ndour le joueur le plus de son histoire pour un peu plus d’un million d’euros pouvant aller jusqu’à 1,7 M€.

« Il est difficile de décrire à quel point je suis heureux de cette étape dans ma carrière. Enfant, je rêvais de marquer beaucoup de buts. Je vais donc travailler dur chaque jour pour réaliser ce rêve dans l’Elindus Arena », a déclaré Alioune Ndour après sa signature dans le club belge. Derrière lui en Norvège, l’ancien joueur de Khor Fakkan (Emirats Arabes Unis) laisse derrière lui un grand nom au bout de six saisons passées en Scandinavie.

