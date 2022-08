Pour forcer un départ dans les derniers jours du mercato, Alioune Ndour refuse actuellement de s’entraîner avec Haugesund.

La mystérieuse absence d’Alioune Ndour dimanche lors du match face à HamKam à l’occasion de la 20e journée du Championnat de Norvège n’est certainement pas passée inaperçue à Haugesund. Meilleur joueur du club cette saison avec 9 buts et 6 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant sénégalais a déclaré forfait lors de cette rencontre… pour cause de maladie.

« Badou nous a informés qu’il était malade »

Mais à quelques mois de la fin de son contrat qui s’achève en janvier 2023, l’ancien joueur de Sogndal semble véritablement décider à faire ses valises cet été, quitte à entamer un véritable bras de fer avec ses dirigeants. En effet, si l’on en croit aux informations de la presse norvégienne, particulièrement le média Nettavisen, l’absence de Badou Ndour n’est autre qu’un épisode de son feuilleton de transfert.

Après deux saisons à défendre les couleurs de Haugesund le joueur de 24 ans ne serait visiblement plus intéressé à lutter contre la relégation. De ce fait, face au refus de ses dirigeants de le laisser partir, il a matérialisé ses envies de départ en décidant d’aller au clash. Sa dernière présence à l’entraînement remonte au mercredi 24 août dernier. « Il a des problèmes d’estomac et de stress », a déclaré son entraîneur samedi dernier.

« J’ai 24 ans et j’ai des opportunités pour partir »

Contacté par la source citée antérieurement, le physiothérapeute de Haugesund affirme n’avoir aucune information concernant la maladie du joueur. « Ce n’est pas sur ma table », a déclaré Ørjan Sørhus, ce lundi. Le concernant, le directeur sportif du club, Eirik Opedal, indique que « Badou nous a informés qu’il était malade. Avez-vous des raisons de croire que la maladie est liée à la fermeture prochaine du mercato ? Je ne commenterai pas cela ».

De son côté, Alioune Ndour a réitéré son désir d’aller voir ailleurs. « C’est mon but. J’ai 24 ans et j’ai des opportunités maintenant, dit-il à Nettavisen. Ils (les dirigeants de Haugesund) ont leurs raisons. Je ne pense pas pouvoir dire grand-chose, mais personnellement, je dois réfléchir à mes objectifs et à mes décisions. C’est une question d’argent, mais s’ils obtiennent une offre suffisante, il n’y aura pas de problème ».

Durant ce mercato, Haugesund a reçu les approches de Vålerenga (Norvège) et de Zulte Waregem (Belgique). Mais les dirigeants se sont montrés très inflexibles sur leur décision de bloquer le Sénégalais et ont tout simplement rejeté ces offres. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs concernant l’avenir d’Alioune Ndour qui, s’il reste à Haugesund, devra maintenir la barre de ses performances pour espérer sauver son club de la relégation.

wiwsport.com