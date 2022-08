Si le FK Haugesund a réussi tant bien que mal sa première partie de saison et ne patauge pas dans la relégation en Eliteserien, il le doit notamment à Alioune Ndour. L’attaquant sénégalais réalise une saison en trombe et peut rêver de l’Equipe Nationale.

Pendant que plusieurs footballeurs sénégalais étaient encore en vacances, il brillait. Pendant que la grande partie des footballeurs sénégalais a repris les terrains, il brille toujours sur le terrain et de par son grand sourire. Il s’agit bien évidemment d’Alioune Ndour. Déjà 9 buts et 6 passes décisives en 17 matchs de Championnat : Badou, comme l’appellent les supporters de son club mais également ses plus proches, marche sur l’eau avec Haugesund en cette première partie de saison.

A 24 ans, l’attaquant sénégalais a déjà effacé son propre registre la saison dernière dans le Championnat de Première Division de Norvège, puisqu’en 2020-2021, il avait inscrit 7 buts et délivré une passe décisive en 26 matchs. Et si Haugesund, après 18 journées de Championnat, parvient à se classer dans le milieu de tableau, cela s’explique naturellement en partie par l’excellente forme de l’ancien joueur d’Al Khaleej, de Florø et de Sogndal.

Dernièrement, sur la pelouse d’Aalesunds, Badou s’est encore illustré en ouvrant le score pour son équipe, qui finira par s’imposer (2-1) et ainsi signer une troisième victoire d’affilée. Quelques jours avant, c’est avec deux passes décisives face à Jerv qu’il s’était plébiscité. Etant directement impliqué sur 15 buts, il est le deuxième joueur le plus décisif d’Eliteserien, derrière l’ailier norvégien de Bodø/Glimt, Amahl Pellegrino, meilleur buteur du Championnat avec 17 buts et auteur de 3 passes décisives.

De l’expérience acquise en Norvège

Si Alioune Ndour jouit aujourd’hui d’une grande réussite en Eliteserien, c’est parce qu’il bénéficie notamment de son vécu dans le football norvégien. Arrivé tout jeune à Florø en provenance d’Al Khaleej, aux Emirats Arabes-Unis, en 2017, il s’est tout d’abord forgé en Deuxième Division norvégienne. Titulaire indiscutable dans cette équipe de Florø dès sa deuxième saison en 2017-2018, il terminera l’exercice avec 3 buts en 25 matchs de Championnat.

Des prestations qui l’ont permis de taper dans l’œil de Sogndal en 2020. Une arrivée qui va ouvertement permettre à Alioune Ndour de vraiment se découvrir. Dans le Comté de Sogn og Fjordane, Badou saisit rapidement sa chance et devient incontournable dès ses premières minutes avec une réalisation contre Sandnes Ulf lors de son premier match. Il marque 5 buts et délivre une passe décisive sur ses 6 premiers matchs de Championnat de Deuxième Division.

Un départ au blocage

Après deux saisons au Sogndal Fotball, conclues par 14 buts et 9 passes décisives en 43 matchs, c’est comme ça qu’Alioune Ndour rejoint Haugesund lors du mercato d’hiver de 2021 pour enfin évoluer en D1 de Norvège. Il devient donc incontournable dans cette équipe et s’impose parmi les meilleurs joueurs d’Eliteserien. Mais après plusieurs saisons passées dans le football norvégien, l’attaquant de 24 ans veut faire le saut vers un autre pays de football ou dans un club aux ambitions plus fortes.

Ce qui n’est pas du même avis de celui de ses dirigeants. Cet été, Haugesund a reçu et rejeté deux offres concrètes de la part de deux clubs : Vålerenga (Norvège) et Zulte Waregem (Belgique). Ce qui ne plaît pas beaucoup au joueur. « Si, je suis honnête, alors oui (je veux partir). Je n’ai plus 18 ans, j’ai 24 ans. J’ai des objectifs et des rêves. Ce serait pour moi de belles opportunités de franchir une nouvelle étape dans ma carrière », confiait-il dans la presse norvégienne y a quelques semaines.

« Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus (concernant les offres rejetées par son club. Haugesund veut se protéger. Mon agent me protégera. Je ne peux pas en dire plus. C’est la première fois que je me trouve dans une telle situation. Mais je suis fort mentalement. Je me concentre sur le terrain et mon agent s’occupera du reste. Si c’est difficile de vivre avec cette situation ? Non, pour être honnête, ce n’est pas le cas. Je ne suis pas inquiet », ajoutait-il.

Quid de l’Equipe Nationale ?

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, Alioune Ndour, dont le contrat à Haugesund s’achève en janvier 2023, peut-il espérer recevoir l’appel d’Aliou Cissé ? En tout cas, sa puissance, sa technique balle au pied, ses qualités de finition et sa polyvalence font de lui un joueur complet, qui pourrait aider beaucoup d’équipes. Nul doute que, s’il poursuit sa progression fulgurante et peu importe qu’il joue en Norvège ou non, les portes de l’Equipe Nationale pourrait bientôt s’ouvrir pour lui.

wiwsport.com