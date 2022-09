Encore bien posé en défense et très efficace en attaque, Villarreal s’est imposé devant Elche (4-0), ce dimanche en Liga. Titulaire, Nicolas Jackson s’est illustré au cours de cette rencontre.

Villarreal n’est pas seulement redoutable en attaque. Après quatre journées de Championnat, le Sous-Marin Jaune reste encore la seule équipe à n’avoir pas encaissé le moindre but. Et s’ils se montrent hyper solides et solidaires en défense, les hommes d’Unai Emery font également mal en attaque grâce à une excellente complémentarité.

En effet, muet lors de la dernière journée face à Getafe (0-0), Villarreal a repris une bonne marche offensive en s’imposant devant Elche (4-0), à La Cerámica ce dimanche. Un succès acquis en deux temps grâce aux buts de Gerard Moreno (26e), Giovani Lo Celso (36e), Francis Coquelin (89e) et José Luis Morales (90e+4e). Villarreal est 3e au classement.

Titularisé pour la troisième fois en Championnat cette saison, Nicolas Jackson s’est montré à la hauteur avec une passe décisive sur le deuxième but des siens. Averti pour contestation en fin de première période, le jeune attaquant sénégalais a été sorti par Unai Emery à la pause. Jeudi, Jackson et ses partenaires accueilleront le Lech Poznán en Ligue Europa Conférence.

#VillarrealElche | 4-0 ⏱ 90'+4' | ¡FINAL en el Ciutat! ¡El Submarino vuelve a dar toda una lección de solidez y se lleva su tercera victoria en cuatro partidos con los goles de @GerardMoreno9, @LoCelsoGiovani, @FCoquelin_off & @jose1987morales! ¡¡𝑽𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑴𝑶𝑶𝑶𝑶𝑺 💛!! pic.twitter.com/naSz7uHSVy — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 4, 2022

