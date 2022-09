Avec un Iliman Ndiaye de nouveau décisif, les Blades ont dominé Hull City (2-0) et repris la première place de Championship.

Mis sous pression par Norwich, vainqueur de Coventry dimanche et qui a avait pris les commandes, Sheffield United a bien réagi et n’aurai finalement laissé la première place de Championship le temps d’une journée. Au MKM Stadium ce dimanche pour la suite de la 8e journée, les Blades l’ont logiquement emporté devant Hull City (2-0) et restent donc leaders du Championnat avec 17 points.

Oliver McBurnie a d’abord ouvert le score du match après 20 minutes de jeu. Puis dans le dernier quart d’heure, au moment où les Tigers poussaient pour l’égalisation, les hommes de Paul Heckingbottom ont mis fin au suspense grâce à la connexion Iliman Ndiaye -Sander Berge (75e). Le milieu sénégalais délivrait sa première passe décisive de la saison pour le 3e but de la saison du Norvégien.

