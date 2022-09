Chelsea d’Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly l’a échappé bel ce samedi face à West Ham. Menés à Stamford Bridge, les Blues ont arraché la victoire (2-1).

Grâce à un but de Ben Chilwell au début du dernier quart d’heure de la rencontre et un autre de Kai Havertz en fin de match, Chelsea s’en sort bien au Stamford Bridge face à West Ham United en s’imposant (2-1) samedi, lors de la 6e journée de Premier League. Bousculés dans ce derby londonien, les Blues ont même failli ne pas gagner ce match puisque West Ham s’est vu refuser un but dans les arrêts de jeu.

Alors que Michail Antonio avait ouvert le score pour les Hammers dans l’heure de jeu après un service de son capitaine Declan Rice (62e), les hommes de Thomas Tuchel se sont remis dans le droit chemin dans le dernier quart d’heure en égalisant grâce à Ben Chilwell, servi par Thiago Silva. Puis à la 88e minute, Chilwell se met en passeur décisif pour l’Allemand Kai Havertz pour donner l’avantage aux Blues.

Mais dans les arrêts de jeu, Edouard Mendy et ses partenaires voyaient l’Ivoirien Maxwell Cornet égaliser en profitant d’une erreur de lecture du gardien sénégalais. Mais l’ancien Lyonnais était fautif sur l’action et s’est vu refuser son but. Chelsea s’impose donc mais avec beaucoup d’interrogations. Au classement, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et leurs coéquipiers remontent provisoirement à la 5e place.

wiwsport.com