Pour la première de l’OM post-mercato estival et la rencontre contre Auxerre ce samedi, Bamba Dieng n’a pas été retenu dans le groupe d’Igor Tudor.

Ce samedi après-midi (15h00 GMT), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’OM se rend au Stade l’Abbe-Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre. Le club olympien veut enchaîner un 4e succès puisqu’il sait qu’en cas de victoire, il prendrait provisoirement seul la première place de Ligue 1 en attendant la suite et fin de cette journée et surtout le matchs du PSG et du RC Lens.

Pour cette rencontre, l’entraîneur phocéen Igor Tudor ne pourra pas compter sur les services de Bamba Dieng. Sans surprise, l’attaquant sénégalais, qui a vécu une de mercato très mouvementée, n’a pas été retenu dans le groupe par le technicien croate. En espérant que sa mise à l’écart évolue positivement dans les prochaines semaines. D’autant plus qu’il ne bougera pas de l’OM.

👥 Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 défini par 𝙄𝙜𝙤𝙧 𝙏𝙪𝙙𝙤𝙧 pour la rencontre #AJAOM pic.twitter.com/gsDUzmuTz0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 3, 2022

wiwsport.com