En déplacement Santiago Bernabéu ce samedi pour le compte de la 4e journée de LaLiga, le Real Betis a encaissé son premier revers de l’exercice face au Real Madrid (1-2).

Seules équipes à avoir réussi le sans-faute après trois matchs et classés respectivement premier et deuxième, le Real Madrid et le Real Betis s’affrontaient ce samedi après-midi dans un Santiago Bernabéu qui accueillait son premier match de la saison après avoir vu son équipe disputer ses trois premiers matchs à l’extérieur. Et ce choc au sommet du Championnat de LaLiga a tenu toutes ses promesses.

Mais les Andalous, avec Youssouf Sabaly au coup d’envoi, n’ont pas réussi à poursuivre leur invincibilité face à une équipe insatiable. Mené au score après neuf minutes de jeu sur une réalisation de Vinicius Junior, le Real Betis est revenu dans la partie grâce à Canales (19e) avant de s’incliner sur un but de Rodrygo (65e). Le Real Betis devra donc se relancer contre Villarreal lors de la prochaine journée.

