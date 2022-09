Les premières distinctions de la saison sont tombées à Chelsea. Et Kalidou Koulibaly a été récompensé.

Auteur de son premier but sous ses nouvelles de Chelsea lors du derby londonien à Stamford Bridge face à Tottenham le 14 août dernier (2-2), Kalidou Koulibaly a été récompensé. En effet, le défenseur central sénégalais a remporté le prix du plus beau but du mois d’août à Chelsea.

L’ancien joueur de Naples avait ouvert le score de cette rencontre en marquant une sublime volée du droit à la 19e minute de jeu. Il recolle plus de 50% des votes et devance Raheem Sterling pour son premier but contre Leicester samedi dernier et l’attaquante de Chelsea FC Women Samantha Kerr, buteuse en amical contre Lyon.

Never get tired of watching it! 🚀 Your Goal of the Month for August! 👏 pic.twitter.com/uwyBwCrAoR — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2022

