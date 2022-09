Pape Thiaw et sa troupe ont réussi à vaincre le signe Indien devant la Guinée en se qualifiant 11 ans après au championnat d’Afrique des nations. Hier au Mali, au stade Modibo Keita, les Lions Locaux ont sorti le Sily national aux tirs au but (1-0; tab 3-5). Selon le sélectionneur des Locaux, ses joueurs ont pu résister grâce à leur mental. Il s’est confié au micro de nos confrères du journal record.

Coach, le Sénégal s’est qualifié au prochain. Quelles sont vos premières impressions ?

Nous sommes fiers de nous. Nous savons que la Guinée nous a empêché à trois reprises de la qualification. Cette fois, c’est nous qui partons. Nous avons le mérite parce que nos joueurs l’ont démontré. Souvent les gens disent que les Sénégalais mentalement ce n’est pas ça. Aujourd’hui, nous avons prouvé que ce n’est pas le cas et nous avons bien joué au football. Prendre un but très tôt face à une équipe qui a l’habitude de nous éliminer, les joueurs ont pu tenir.

Est-ce que vous teniez à aller aux tirs au but pour gagner le match ?

J’espère que vous avez bien regardé le match. Ce n’était pas notre stratégie. On voulait gagner le match. On savait que tous les scénarios étaient possibles. Nous nous sommes préparés à tout. Et mentalement, nous étions prêts. Le plus important pour nous est la qualification. Et ce, peu importe la manière. Aujourd’hui, le tir au but est un geste technique que nous avons bien réussi. Comme je l’avais, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Je loue les qualités de l’entraîneur guinéen qui est un idole pour.

A un moment de la partie, le Sénégal était malmené et nous avons vu Aliou Cissé descendre. Qu’est-ce qu’il a dit aux joueurs ?

Ce qui passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Aliou Cissé est descendu juste pour apporter un soutien. A la mi-temps, c’est moi qui ai parlé. Pour les joueurs, c’est parfois important de voir le meilleur coach d’Afrique à leurs côtés dans les vestiaires.

Nous avons aperçu Kaba Diawara et Aliou Cissé. Est-ce que derrière il n’y avait pas cette guerre des entraîneurs ?

Non je ne pense pas. Kaba c’est un grand. On se connait déjà. Il est en train de faire un beau travail à la tête de la sélection nationale de la Guinée. Nos footballeurs locaux ont parfois besoin de cette présence. Chaque équipe a eu à ses côtés le sélectionneur de sa sélection A et c’est un plaisir.

Qu’est-ce qui explique une prestation poussive du Sénégal dans ce match retour ?

Déjà lors de la première rencontre, c’était nous qui recevions. En face, on avait un adversaire qui nous a éliminé ces dernières années. Mes joueurs avaient envie et il fallait la gérer parce que l’excès n’est pas bon. Aujourd’hui, ils étaient par moments frustrés mais Dieu merci qu’ils sortent vainqueurs. Ils ont démontré que lorsqu’ils se lâchent, ils jouent très bien.

Quelle sera l’ambition du Sénégal au Chan 2022 ?

(Il coupe). Laissez-nous d’abord savourer cette qualification qui nous tenait à cœur. Nous tenons à remercier toute la Fédération qui n’a pas lésiné sur les moyens en nous donnant la possibilité de participer à plusieurs tournois. Ceci dit que l’investissement a été payant. Après nous allons le programme de préparation pour le CHAN

En tant que jeune entraîneur, expliquez-nous comment avez-vous pu vaincre ce signe indien ?

Nous avons dès le départ enlevé cette barrière psychologique. Ce qui est déjà une bonne chose. Lors de la conférence de presse d’après-match, je disais que la Guinée gagnait toujours le Sénégal sur des détails. Alors, il fallait pour nous gommer tous ces détails et avoir le mental. Aujourd’hui, nous avons gagné mentalement. Et comme on le dit, toute chose a une faim et elle l’est aujourd’hui.

