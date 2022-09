Nouveau renfort du mercato estival du Maccabi Haïfa, Abdoulaye Seck a confié ses premiers mots sur son arrivée dans le football israélien.

Envoyé dans la réserve du Royal Antwerp par Mark van Bommel depuis l’ouverture de cette saison, Abdoulaye Seck s’est offert une belle porte de sortie pour son avenir. En effet, le défenseur central sénégalais de 30 ans s’est engagé en faveur du Maccabi Haïfa pour les deux prochaines saisons plus une année en option. Le club israélien sera présent en phase de groupes de Ligue des Champions cette saison. Dans la foulée de sa signature, le Champion d’Afrique a livré ses première impressions.

« Je suis très heureux de signer avec le Maccabi Haïfa, déclare le Sénégalais. Avant de venir ici, j’ai parlé à la fois avec Lior Refaelov (son ancien coéquipier à Antwerp) et Mavis Tchibota (joueur congolais du Maccabi) et ils m’ont dit que de bonnes choses à propos de ce club. Je viens dans le plus grand club d’Israël, avec une très bonne équipe. L’ambiance dans le stade est incroyable. Je pense que venir ici sera bon pour moi et pour le club, je vais essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs et à gagner des titres. »

WELCOME SECK 🟢⚽️🔥 בלם נבחרת סנגל, עבדולאיי סק חתם לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת, לאחר שהמועדון סיכם עם מועדונו הבלגי, אנטוורפן על העברתו לכרמל. "מאוד מתרגש להגיע לחיפה ולאווירה המטורפת באצטדיון". הידיעה המלאה כאן >>> https://t.co/y9NRbPqlnH 📱#יאללהמכבי pic.twitter.com/gC8ey69lV8 — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 1, 2022

