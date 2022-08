Les Lions du basket ont été accueillis à leur arrivée hier mardi à l’aéroport international Blaise Diagne par le ministre des Sports, Matar Bâ. Il s’est félicité des résultats avant de parler de la fenêtre de février, la prise en charge de l’équipe et la situation de Ngagne Desagana Diop qui doit être accompagné dans la durée.

» Vous avez fait la fierté de tout un peuple. Vous avez montré beaucoup de détermination et de l’envie. Vous avez fait preuve de patriotisme. Ce par cours vous relance dans la com pétition. Je suis persuadé que, vous allez faire l’essentiel lors de la 5eme fenêtre. J’ai constaté que vous êtes une famille et cela facilite le travail au coach. Je félicite l’équipe et l’ensemble de la délégation. Vos performances à Monastir à relancer le basket parce qu’il y a des défaites qui fait mai. Cette performance re dore le basket masculin sénégalais», a indiqué le ministre des Sports

Il a souligné d’autres points importants comme la fenêtre de février, la prise en charge de l’équipe et la situation de Ngagne Desagana Diop, «J’ai parlé au président et au capitaine. Deux points m’ont été posés : l’organisation de la fenêtre et la question des primes. Si l’organisation de la fenêtre nous permet de maximiser nos chances, on ne se privera pas de le faire. La hausse des primes sera aussi traitée. Un ministre n’a pas le droit d’augmenter des primes. Elles sont encadrées par des arrêtés et il faudra le soumettre à l’autorité pour que ça passe par le circuit normal. On va travailler de façon pérenne car le président m’a demandé d’accompagner plus efficacement le basket», a-t-il conclu.