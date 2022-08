Après un regain de forme et de confiance observé samedi dernier contre Leicester City (2-1), Chelsea rechute en s’inclinant devant Southampton ce mardi soir, à l’occasion de la 5e journée de Premier League.

Rien ne va vraiment pour Chelsea. Balayés par Leeds United il y a un peu moins d’une semaine (0-3), les Blues ont montré un meilleur visage samedi dernier à Stamford Bridge en s’imposant à l’arrachée contre Leicester City (2-1). Mais ce mardi pour le compte de la 5e journée de Premier League, alors qu’on pensait qu’ils allaient peut-être enchainer, les hommes de Thomas Tuchel ont encore déçu.

Sur la pelouse de Southampton, Chelsea, très fébrile défensivement et trop insuffisant offensivement, s’est logiquement incliné (2-1). Pourtant, la rencontre avait bien débuté avec une légère domination et cette ouverture du score Raheem Sterling (23e). Sauf que les Saints n’auront pas mis beaucoup de temps pour renverser le score en profitant des légèretés défensives des Blues.

Cinq minutes après le but de Sterling, Southampton a égalisé grâce à un superbe but de Romeo Lavia. Le jeune milieu de terrain belge marquait d’une frappe surpuissante et imparable pour Edouard Mendy. Puis juste avant la pause, Adam Armstrong mettait Southampton devant (45e+1). Un énorme coup dans la tête des joueurs de Chelsea qui ne reviendront jamais dans le match.

Au classement, Chelsea dégringole et occupe désormais la 8e position. Southampton est 7e.

wiwsport.com