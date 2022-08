Comme annoncé par wiwsport, l’attaquant international sénégalais va signer avec la formation Marocaine, Wydad Athletic Club, ce transfert qui ne va tarder à être officialisé, l’empêchera, tout de même, à disputer le match contre la Guinée, comme il l’aurait souhaité.

« Il n’y aura pas de négociation possible, si Bouly Sambou signe son contrat, il sera alors contraint à renoncer au match retour contre la Guinée » informe notre interlocuteur. « Le mercato termine le 31 août alors que le Sénégal joue le 2 septembre, il faudra dans ce cas faire un choix. Revenir jouer au Sénégal et dire adieu à cette opportunité ou faire confiance à ses coéquipiers et ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Je lui conseille l’option deux. Nous avons d’autres talents » ajoute-t-il.

Au Maroc depuis hier matin pour régler les derniers détails de son contrat, Bouly semble donc faire son choix. L’attaquant avait pourtant décidé de suspendre les discussions avec Wydad jusqu’à la fin des éliminatoires du Chan. Mais le timing est très serré pour le natif de Bignona qui ne sera pas convoqué par le sélectionneur national Pape Thiaw. « Écoutez, Bouly Junior Sambou ne sera plus éligible pour ce match contre la Guinée. Par conséquent, il ne sera pas convoqué », informe Pape Thiaw, joint par wiwsport.

Les dés sont jetés, le sélectionneur des Lions Locaux va donc composer sans son virevoltant attaquant, co-meilleur de la Ligue 1 Sénégalaise, au match retour face au Sily national, prévu vendredi dans la capitale Malienne. Les Lions avaient dominé la manche aller au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (1-0).

