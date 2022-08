Le Sénégal vient de remporter son dernier match du tournoi à Monastir qui est l’avant-dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions félicite la prestation de ses joueurs et se projette sur la prochaine fenêtre en février 2023.

Le Sénégal a dominé le Cameroun de bout en bout même si les Lions ont connu des moments faibles en 3e quart temps. Avec un score de 90-71, Gorgui Dieng et ses coéquipiers ont réussi leur match le plus prolifique du tournoi. Le technicien Ngagne DeSagana Diop donne la recette.

« Je pense que la clé de la réussite, c’est la concentration. Parce qu’après deux victoires, devant deux grosses pointures africaines, on peut manquer de concentration. On s’est assuré de ne pas en perdre. On a encore visionné le match ce matin pour s’apprêter. Et on a bien démarré le match. C’est vrai il y a eu certaines choses qui nous ont fait mal comme l’expulsion d’Ibrahima Faye, des moments faibles où on a été mené mais les joueurs ont bien répondu et ont remporté le match » a6t-il déclaré au micro de la FIBA.

C’est un carton plein pour le Sénégal qui bat tour à tour le Soudan du sud, la Tunisie et le Cameroun. Une bonne performance pour le Sénégal mais le travail se poursuit souligne le coach.

« Les trois victoires nous font du bien. On en avait parlé en venant ici comme quoi l’objectif était de remporter tous les matchs. Donc, nous sommes contents de le réussir. Mais comme je l’ai dit aux joueurs en vestiaires, il reste encore 3 matchs pour se qualifier. On doit rester concentré pour cela ».

Nommé sélectionneur des Lions récemment, DeSagana Diop réussit son entrée dans les compétitions internationales. Les joueurs vont retrouver leurs clubs, lui aussi. Le technicien de 40 ans va diriger une équipe de G-League.

« Il y a encore des choses à faire, à travailler. Je vais rentrer en club, les joueurs aussi. J’espère que tout le monde sera encore là pour la prochaine fenêtre » informe celui qui sera sur le banc des Westchester Knicks.

D’ailleurs, le Sénégal souhaiterait accueillir les matchs de la poule F en 2023. Interpellé sur la possibilité de jouer à domicile pour la dernière étape de la qualification à la Coupe du Monde 2023, l’ancien international qui a disputé la coupe du monde 2006 sourit déjà. « Je pense que c’est bien, ce serait bien pour nous de jouer à domicile. Et on jouera à Marius Ndiaye pas au Dakar Arena » ironise le coach.

wiwsport.com