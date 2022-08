En accueillant la Guinée ce samedi (19h00 GMT) au Stade Abdoulaye-Wade en barrages de qualification pour le CHAN 2023, le Sénégal va retrouver sa bête noire car cette équipe est, pour le moins que l’on puisse dire, la seule qui l’a toujours éliminé à ce stade.

Il faut une fin à tout, et si on reformule les mots prononcés en conférence de presse ce vendredi par le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, les années passent mais ne doivent plus se ressembler. Il y en a marre de cette boutade de certains Guinéens : « les barrages du Championnat d’Afrique des Nations se jouent en aller-retour, mais à la fin, s’il s’agit du Sénégal qui accueille en premier, c’est toujours la Guinée qui gagne et passe ».

Depuis cette qualification au CHAN 2009 après une victoire aux tirs au but à Dakar (1-0, 3-1 t.a.b), un succès qui succédait une défaite (0-1) à Conakry, l’Equipe Nationale locale du Sénégal broie du noir face à son homologue guinéenne. De désillusion et de confrontations renversantes. La dernière fois, ce face-à-face le 20 octobre 2019. Après avoir pourtant remporté le match aller à Dakar au Stade Lat-Dior de Thiès (1-0), les Lions trébuchent au retour, perdent 0-1 après le temps réglementaire avant de dire adieu à la qualification aux tirs au but (1-3).

Entre la première double confrontation en éliminatoires de CHAN et la dernière entre Sénégalais et Guinéens, il n’y a eu que le sourire guinéen à la fin. Ah bien évidemment, comment oublier cette élimination contre la Mauritanie au premier tour préliminaire du CHAN 2014 ? Impossible. Mais là, on parle de la Guinée. Depuis sa seconde présence en 2011, le Sénégal n’a plus disputé une phase finale du Championnat d’Afrique des Nations.

Si nous avons déjà rappelé ce qui s’est passé en 2020, revenons cinq ans en arrière pour évoquer ce qui a été vécu en 2015. Ce samedi 24 octobre 2015, Guinéens et Sénégalais se retrouvent sous la canicule de Conakry. Le Syli National, poussé par son public, est dos au mur parce qu’il venait de prendre un sacré 3-1 lors du match aller à Dakar. Pris dans leur net avantage, les Lions font relâche. Conséquence ? Ils prennent un 2-0 dans le sac et laissent la Guinée filer à son premier CHAN, celui de 2016.

On avance deux ans plus tard pour parler des éliminatoires du CHAN 2018. 15 août 2017, nous sommes dans le chaudron du Stade Alassane Djigo de Pikine, le Sénégal accueille la Guinée dans un match comptant pour le barrage aller des éliminatoires de ce CHAN 2018. Avec brio, les poulains de Moustapha Seck sortent largement vainqueurs de la partie (3-1) – avec notamment un doublé d’Amadou Dia Ndiaye et une réalisation d’Assane Mbodji.

À une semaine du match retour, rien ne s’opposer à une qualification du Sénégal. Rien sauf une équipe guinéenne qui n’a jamais savouré vaincue. Emmenée par les mêmes talents et le même entraîneur, l’Equipe Nationale locale du Sénégal va marquer l’histoire de la pire des manières. Les Lions prennent un cinglant 5-0 et laissent (encore) la Guinée se qualifier au Championnat d’Afrique. Aujourd’hui, on se demande encore comment cette défaite a pu être encaissée.

Mais peut-être que le moment est venu pour conjurer le sort et vaincre le sorcier guinéen. Ce samedi alors, l’Equipe Nationale locale du Sénégal va-t-elle interrompre sa série noire face à la Guinée ? Non, ce ne sera pas pour ce jour puisqu’il y a un match retour à jouer… au Mali. Ce qui est demandé à la bande à Pape Bouna Thiaw est de réussir le meilleur résultat possible au Stade Abdoulaye-Wade puis d’aller consolider cela à Bamako. Pour espérer faire partie du Rendez-vous en Algérie, le calcul est tout aussi simple que ça !

