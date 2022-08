Les Sénégalais engagés en Ligue Europa Conférence cette saison connaissent leurs adversaires pour la phase de groupes.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la 2e édition de la Ligue Europa Conférence avait lieu ce vendredi 26 août, İstanbul. Moussa Ndiaye, Nicolas Jackson et Mamadou Kaly Sène, seuls représentants sénégalais dans la compétition, ont été fixés concernant les adversaires de leur club respectif.

Le défenseur de 20 ans, Moussa Ndiaye, fraîchement arrivé du FC Barcelone, découvrira les soirées de coupes d’Europe cette saison. Avec son nouveau club d’Anderlecht, il affrontera dans le Groupe B les Anglais de West Ham United, le Steaua Bucarest (Roumanie) et les Danois du Silkeborg IF.

Dans le Groupe C, Villarreal et Nicolas Jackson feront face aux Israéliens de l’Hapoël Beer-Sheva, aux Autrichiens de l’Austria Vienne et au Lech Poznań, modeste club polonais. Une poule à la portée du Sous-Marin Jaune qui dispose d’un bel effectif pour prétendre aller au bout de la compétition.

En enfin, dans le Groupe H, le FC Bâle de Mamadou Kaly Sène sera opposé au Slovan Bratislava (Slovaquie), à Žalgiris Vilnius (Lituanie) et au FC Pyunik (Arménie). Actuellement, le club suisse fait sans les services de son jeune attaquant sénégalais, blessé et dont la durée d’indisponibilité n’a pas été précisée.

