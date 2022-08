Comme annoncé ces dernières heures, Moussa Ndiaye va évoluer à Anderlecht cette saison. Le club belge et son homologue du FC Barcelone ont conclu un accord pour le transfert du défenseur sénégalais.

Fin de l’aventure catalane pour Moussa Ndiaye ! Arrivé au FC Barcelone l’été 2020 en provenance de l’Académie ASPIRE, le jeune défenseur central international U20 a passé deux saisons durant lesquelles il a joué avec les Juvenil A puis en équipe B. Lors de la préparation de la saison dernière, il a eu l’opportunité de jouer en équipe première, sous les ordres de Ronald Koeman.

Mais alors que son contrat en Catalogne arrive à échéance en juin 2023 et qu’il devait faire face à une forte concurrence au Barça Atlètic cette saison, le joueur de 20 ans décide de franchir un autre pallier dans sa jeune carrière. Et pas le moindre puisqu’il rejoint Anderlecht, l’un des plus grands clubs de Belgique. Il a signé un contrat de trois ans et portera le numéro 5.

À Anderlecht, Moussa Ndiaye devrait disposer du temps de jeu dans l’équipe de Felice Mazzu grâce notamment à sa polyvalence et son vécu dans la formation du FC Barcelone. Néanmoins, le désormais Mauve, qui a généralement joué au poste de latéral gauche au Barça, devrait être attendu pour occuper le flanc gauche dans sa nouvelle équipe, après le départ de Sergio Gómez.

Welkom, Moussa. 🇸🇳 Un nouveau défenseur en provenance du FC Barcelone. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 25, 2022

