Auteur d’un très bon début de saison en Liga, Pathé Ismaël Ciss crève l’écran avec le Rayo Vallecano. Des prestations de haut vol qui pourraient enfin conduire au géant milieu de terrain vers l’Equipe Nationale du Sénégal.

Après deux belles saisons au CF Fuenlabrada, en Deuxième Division d’Espagne, Pathé Ismaël Ciss avait jeté son dévolu l’été 2021 sur le Rayo Vallecano – qui venait juste de retrouver l’élite du football espagnol – malgré l’intérêt croissant de Getafe, un habitué de LaLiga qui a tenté de le recruter l’été 2020 puis l’hiver 2021. Mais une fois arrivé au Rayo, Ciss n’aura pas eu très rapidement le temps de réellement rentrer dans le bain de LaLiga, l’un sinon le meilleur Championnat du monde.

Devancé dans la hiérarchie par la sentinelle Santi Comesaña – Óscar Valentín, l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly doit tout d’abord se contenter de deux entrées en jeu lors des deux premières journées de LaLiga version 2021-2022. Un choix logique de la part de l’entraîneur Andoni Iraola pour un footballeur qui n’avait encore jamais évolué avec une équipe de Première Division. Et c’est également parce que Comesaña et Óscar Valentín étaient indéboulonnables à cet instant.

Mais au bout de seulement deux journées de Championnat, la situation change en faveur du Sénégalais. Après deux défaites sur les deux premières journées, Andoni Iraola décident d’apporter des changements dans son onze de départ, et l’un d’eux est la titularisation de Pathé Ciss à la place d’Óscar Valentín. L’ancien joueur de Famalicão forme alors un duo avec Santi Comesaña et participe pendant un peu moins d’une heure au premier succès de la saison du Rayo contre Granada (4-0).

Sa prestation ne laisse personne indifférent, même son entraîneur qui le reconduit dans le onze de départ. Précieux dans les duels et actif dans le jeu, Pathé Ciss n’a pas mis du temps pour prendre des initiatives et avoir un grand impact dans l’entre-jeu du Club de Vallecas. On se souvient notamment de ce très grand match contre Getafe lors de la 5e journée de LaLiga. Le milieu de terrain de 28 ans s’était illustré avec un but et une passe décisive qui permettaient au Rayo de l’emporter (3-0).

Il excelle en Catalogne pour démarrer son acte 2 à Vallecas

Dans une saison enthousiasmante pour une équipe du Rayo Vallecano qui allait impressionner les plus fins observateurs de LaLiga au cours de la première partie de l’exercice 2021-2022 et qui allait finir à une bonne 12e place, Pathé Ciss termine sa première saison au Stade de Vallecas en marquant 2 buts et délivrant 2 passes décisives en 31 apparitions en Championnat. Pour cette saison, le petit frère du Champion d’Afrique Saliou Ciss a débuté d’une manière impressionnante.

Si le Rayo Vallecano a tenu un match référence au Camp Nou face au FC Barcelone en journée d’ouverture de cette saison (0-0), cela a également été le cas de son milieu de terrain sénégalais. Pour ce match, Andoni Iraola avait opté sans aucune surprise sur un système défensif pour contrecarrer une formation barcelonaise hyper-offensif sur le papier. Aligné au poste de sentinelle avec Unai López, Pathé Ismaël Ciss n’aura pas déçu son entraîneur, bien au contraire.

Le numéro 21 du Rayo Vallecano a été essentiel en récupérant 8 ballons, plus que tout autre joueur de son équipe et deuxième du match derrière Sergio Busquets, mais surtout, en empêchant le Barça de développer ses offensives, annihilant complètement l’entre-jeu catalan, sans solution face au géant milieu de terrain sénégalais, malgré les présences de joueurs comme Pedri, Gavi ou encore Frenkie de Jong en seconde période. Parfois, Pathé Ciss poussait même les joueurs du Barça à la frustration.

LaLiga : Un excellent Pathé Ciss et un Rayo Vallecano immense tiennent en échec au Barça https://t.co/5rAK9oGNkI — wiwsport (@wiwsport) August 13, 2022

En attendant le déplacement du Rayo Vallecano sur la pelouse de Girona, le 31 décembre prochain, force est de constater que la Catalogne a beaucoup souri à Pathé Ciss dans cette nouvelle saison. Après sa prestation XXL contre le FC Barcelone, l’ancien joueur de l’União Madeira n’a pas baissé le pied et a remis ça contre l’Espanyol Barcelone en ouverture de la 2e journée. Titulaire au milieu de terrain mais très vite replacé en défense centrale après l’expulsion de Florian Lejeune côté Rayo, Ciss solde une nouvelle performance de haute qualité.

Après avoir eu peu de tâches à accomplir sur le plan offensif contre le Barça, il fait valoir toutes ses qualités d’excellent joueur. Son replacement en défense centrale ne l’a pas empêché d’exceller dans ce match, défensivement comme offensivement. D’ailleurs, situé au bon moment et placé au bon endroit à la 59e minute, il inscrivait le 2-0 du Rayo en poussant au fond des filets une passe d’Álvaro García. Un but qui venait récompenser une performance qui finira par le voir sacré meilleur joueur du match.

LaLiga : Avec encore un excellent Pathé Ciss, buteur, le Rayo Vallecano s’impose face à l’Espanyol ! https://t.co/fvMkU86AT0 — wiwsport (@wiwsport) August 19, 2022

L’Equipe Nationale, la suite logique ?

Dans ce début de saison, Pathé Ismaël Ciss est l’homme à la mode du côté du Rayo Vallecano, ce joueur indispensable pour Andoni Iraola. Mais ce n’est pas la première fois dans sa carrière que le milieu de terrain de 28 ans gagne le cœur de son entraîneur. Partout où il est passé, il a laissé une belle copie, que ce soit à Famalicão, à l’União Madeira et à Fuenlabrada. Pourtant, jusqu’à ce jour, il est l’un de ces nombreux joueurs qui ne sont pas encore récompensés de leurs performances en club par une sélection en Equipe Nationale.

Mais, grâce à son début de saison, sous les yeux de tout le monde, Pathé pourrait très bientôt coïncider en sélection avec son frère aîné, Saliou Ciss, d’autant plus que les circonstances actuelles dans le milieu de terrain d’Aliou Cissé peuvent nettement parler en sa faveur. Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye ne disposant d’aucun temps de jeu depuis le début de la saison, Cheikhou Kouyaté qui vient de reprendre du service à Nottingham Forest, Pathé Ciss est alors l’un de ses milieux de terrain sénégalais évoluant dans l’un des cinq grands Championnats européens à avoir bénéficié de bonnes minutes cette saison.

Son profil parle de lui-même

Généralement utilisé dans une double sentinelle (dans un schéma tactique en 4-2-3-1) par ses différents entraîneurs dans ses clubs respectifs, Pathé Ismaël Ciss pourrait parfaitement s’intégrer dans ce système fétiche du sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal. Aligner l’ancien pensionnaire de Diambars dans l’entre-jeu des Lions pourrait soulager dans l’animation, d’autant plus que le joueur est un de ces rares milieux de terrain sénégalais capables d’apporter du surnombre en attaque tout en restant efficace dans la récupération.

En tout cas, aujourd’hui, Pathé Ismaël Ciss semble avoir plutôt réussi, puisqu’après n’avoir jamais eu sa chance dans les petites catégories de la sélection et au bout de sa deuxième saison seulement en Championnat de Première Division, il toque très fort à la porte de l’Equipe Nationale A. Au moment de concocter sa liste pour le prochain rassemblement des Lions, voire pour la prochaine Coupe du Monde, Aliou Cissé devrait avoir le nom de Pathé Ismaël Ciss dans l’esprit… Et ce ne serait pas volé si le joueur finit par être convoqué !

wiwsport.com