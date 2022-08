Dans le cadre du Trophy Tour, le trophée le plus convoité au monde sera au pays de la Teranga. Pour la deuxième fois, le Sénégal va accueillir la coupe Jules Rimet.

L’annonce est faite ce lundi matin lors de la conférence de presse du lancement médiatique de la tournée de la Coupe du monde de la FIFA.

Pour la deuxième étape de la 5e édition de la tournée de la Coupe du Monde organisée par Coca-Cola, les représentants de l’Afrique vont accueillir le trophée. Au Sénégal, le trophée est attendu le 6 septembre à 10h à l’AIBD. Il sera suivi d’une conférence de presse. Un cocktail dînatoire est prévu le soir avec les autorités. Et le 7 septembre, le trophée rendra visite au Président de la République. Et dans l’après-midi, le grand public pourra regarder et prendre des photos avec la « star » au Grand Théâtre.

Depuis 2006, Coca-Cola a débuté en exclusivité la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA by Coca-Cola, offrant à des millions de personnes l’opportunité de découvrir le magnifique Trophée et d’aider à augmenter l’excitation avant le tournoi.

wiwsport.com