Prochain adversaire du Sénégal au second et dernier tour des éliminatoires pour le Chan, la Guinée a décidé d’aller séjourner à Bamako, lieu qui abritera le match retour entre les deux formations.

Arrivée dans la matinée du samedi à Bamako dans la capitale Malienne l’équipe nationale locale de la Guinée y fera un séjour de stage de 5 jours avant de s’envoler ensuite pour la capitale Sénégalaise où il affrontera les Lions Locaux dans le cadre du match Aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023.

L’acte 1 aura lieu le 28 août prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, et le match retour se jouera le 2 septembre à Bamako au Mali, puisque la Guinée ne détient pas un stade homologué par la Confédération africaine de football. Dans la foulée, le sélectionneur du Sily a publié une liste composée de 22 joueurs qui devront prendre part à la double confrontation. Dans cette liste, on y retrouve 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants.

Le sélectionneur du Syli National A’, 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗞𝗮𝗻𝗳𝗼𝗿𝘆 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗼𝘂𝗿𝗮, retient une liste de 2️⃣2️⃣ joueurs pour affronter le Sénégal en éliminatoires du CHAN 2023 Aller : 2️⃣7️⃣ août 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ à Dakar Retour : 2️⃣ septembre 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ à Bamako#FGF #ConorFGF pic.twitter.com/8Et3HeM0DY — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) August 20, 2022

