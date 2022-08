La 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique a pris fin jeudi à Konya (Turquie), qui a abrité les joutes. Le Sénégal réussit une belle progression.

C’est une belle moisson pour le Sénégal, qui a pris part à 14 disciplines durant cette compétition. La délégation du pays de la Teranga rentre au bercail avec 7 médailles dont une en or, une autre en argent et 5 en bronze. Pour sa 4e participation à cette compétition qui regroupe les pays membres de la fédération des pays islamiques, le Sénégal a fait une belle progression. En 2017, lors de sa dernière participation, la délégation était rentrée avec 3 médailles (or, argent et bronze).

Il faut aussi noter que c’est une forte mobilisation en 2022, on compte près d’une centaine d’athlètes. D’ailleurs, le ministre des sports Matar Ba avait souligné cette performance pour adouber la délégation lors de la cérémonie de remise du drapeau national. « En 2017, comme vous le savez, le Sénégal avait réalisé des performances remarquables avec trois (03) médailles individuelles et était classé 21e sur 54 nations participantes. Pour l’édition 2022, nous attendons de meilleurs résultats et comptons sur chacune et chacun de vous pour y arriver, grâce notamment à vos talents indéniables mais surtout à votre volonté irrépressible de combler de joie tous vos compatriotes » avait-il déclaré. Cette fois-ci, le Sénégal est à la 22e place sur 55 places. Mais avec 7 médailles!

Le Basket 3X3 sauve les sports collectifs pour sa première participation.

En Football, Handball, Volley-ball, judo, Karaté, le Sénégal n’a pas réussi à briller. Les Lions locaux ont été éliminés en phase de poules (une défaite, un nul et une victoire). L’Equipe nationale féminine de Handball aussi s’est arrêtée au premier tour après deux défaites et une victoire.

Et pour sa première participation à cette compétition, le basket 3X3 a réussi à marquer son empreinte en remportant l’or avec l’équipe nationale masculine. Elle remporte ainsi la seule médaille d’or du Sénégal. La sélection féminine est éliminée en quart de finale par le Mali.

LA LISTE DES MÉDAILLÉS ET DISCIPLINES

1. Médaille d’OR

Basket 3X3 Masculin

1. Médaille d’Argent

Louis François Mendy – Athlétisme Au 110m haie avec temps de 13 »28

5 Médaille de Bronze

Ahmat Faye – Athlétisme Triple Saut avec un bon de 16m 16

Mansour Lo – Taekwondo, en catégorie (-63kg)

Abou Ba – Para athlétisme avec un Saut en Hauteur à 1m 73

En judo, Mbagnick Ndiaye dans la catégorie +100kg

Monica Sagna – Judo +78 kg

