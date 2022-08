Après un début de saison poussif, ça va beaucoup mieux au Reading FC, qui vient de signer une deuxième victoire de suite en Championnat. Trois jours après avoir corrigé Blackburn Rovers (3-0), les Royals se sont de nouveau imposés au Madejski Stadium ce samedi. Cette fois avec la minima contre Middlesbrough (1-0).

Les hommes de Paul Ince ont su garder l’avantage du but marqué par Tyrese Fornah à la 28e minute. Grace à ce petit succès, Mamadou Loum Ndiaye, qui a disputé l’intégralité de la rencontre, et ses partenaires grimpent à la 3e place de Championship en comptant 9 unités, soit une de moins que le leader Sheffield United.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading 1-0 Middlesbrough

➕3️⃣❗

That needed organisation, steel, grit and resilience.

We're over the line, three points in the bag!#REAMID | 1-0 pic.twitter.com/pkKJhIl9SC

— Reading FC (@ReadingFC) August 20, 2022