Nouvelle recrue de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté se démarque déjà du lot après seulement deux journées de championnat. Le Franco-sénégalais s’est fait remarquer à travers sa présence en défense.

Il est venu en Premier League pour continuer sa progression avait-il laissé entendre lors de sa première sortie sous les couleurs de Nottingham Forest. Mais après deux journées de championnat, Moussa Niakhaté se fait déjà remarquer par sa présence athlétique dans la charnière centrale du promu. Titulaire lors des deux premières journées, le défenseur franco-sénégalais s’est imposé malgré ses deux remplacements en cours de jeu.

D’ailleurs, lors de la deuxième journée, Moussa Niakhaté a gagné plus de duels aériens que tout autre joueur de la Premier League. Une statistique qui illustre les atouts défensifs et athlétiques de celui qui entend jouer pour la sélection d’Aliou Cissé. Il se révèle déjà comme une recrue rentable pour Forest. On peut déjà s’attendre à une grosse saison de l’ancien capitaine de Mayence s’il réussit à se défaire des pépins physiques.

No other Premier League player won more aerial duels (7) than Moussa Niakhaté during game week 2. #NFFC pic.twitter.com/hb4EPvBAP8 — Callum Castel (@callumcasteln) August 17, 2022

wiwsport.com