Reading FC tient peut-être le match qui pourrait très positionnement faire basculer la continuité de saison. Après un début d’exercice compliqué, marqué notamment par trois défaites dont une élimination au premier tour de League Cup et une correction reçue le week-end dernier sur la pelouse de Rotherham United, les hommes de Paul Ince se sont révoltés ce mercredi 17 août.

Opposé à Blackpool, qui venait de remporter ses trois premiers matchs de Championnat, Reading FC a pris le match par le bon bout en ouvrant le score dès la 14e minute grâce à McIntyre. Sous l’impulsion de Mamadou Loum Ndiaye qui a beaucoup dynamité le milieu de terrain pour sa 2e titularisation e Championship, les Royals ont doublé la mise à la 61e grâce à Junior Hoilett.

Malgré l’insistance de Blackpool, qui tentait constamment de réduire la marque pour ainsi se remettre dans le match, les hommes de Paul Ince ont réussi à tenir le bon coup. A la 73e, ils parviendront même à sonner la correction en marquant le 3 à 0 par l’intermédiaire de Lucas Joao. C’est donc une belle victoire qui permet à Reading FC de monter à la 9e place de Championship.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading 3-0 Blackburn Rovers

➕3️⃣❗

Decent evening, that.

Three scorers, three points… COME ON URRRZZZZ!#REABLA | 3-0 pic.twitter.com/M8nvdpYREe

— Reading FC (@ReadingFC) August 17, 2022