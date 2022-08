La 4e journée de Championship n’aura pas souri Watford FC en victoire. Vainqueur de Burnley vendredi dernier (1-0), les hommes de Rob Edwards comptaient enchaîner une deuxième victoire d’affilée pour la première fois cette saison face à Birmingham City ce mardi soir. Mais au Stade St Andrew’s, ils n’auront pas réussi plus qu’un match nul de parité (1-1).

Menés après 19 minutes de jeu sur une réalisation de George Hall, les Hornets ont attendu l’heure de jeu pour revenir à la marque grâce à Ken Sema (63e). Avec ce résultat, Watford occupe la 3e place de Championship. A noter qu’Ismaïla Sarr n’était pas de cette partie. Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant sénégalais a été laissé à la maison par précaution.

Another point on the road.#WatfordFC pic.twitter.com/1qDdTmlPdE

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 16, 2022