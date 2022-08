A l’issue de la victoire du Bayern Munich dimanche face à Wolfsburg (2-0), Dayot Upamecano a été interrogé sur l’arrivée de Sadio Mané en Bavière.

Transféré au Bayern Munich en provenance de Liverpool cet été, Sadio Mané fait déjà l’unanimité en Bavière, tant sur les terrains, avec ses deux buts marqués en trois matchs, comme en dehors avec une bonne cohésion avec ses nouveaux coéquipiers. Interrogé notamment sur l’arrivée du Sénégalais, Dayot Upamecano n’a pas caché sa joie de pouvoir partager un vestiaire avec un tel joueur. Le Français s’est exprimé au micro de Tággat, présent à l’Allianz Arena dimanche après-midi.

« On sait que c’est un très très grand joueur, un des meilleurs joueurs au monde aujourd’hui. Il nous aide beaucoup. On est tous très heureux qu’il soit là. Je luis souhaite de marquer encore beaucoup de buts. Il m’a beaucoup conseillés sur plusieurs choses. On a beaucoup parlé du Sénégal et de nos origines. Ma mère est Sénégalaise… On s’entend super bien et j’espère qu’on va faire une grosse grosse saison », a déclaré le défenseur de 23 ans, formé à Valenciennes.

wiwsport.com