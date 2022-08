La deuxième journée de Premier League se poursuit ce samedi 13 août. Tenu en échec au King Power Stadium par Brentford lors de son premier match (2-2), Leicester City se rend à l’Emirates Stadium, à partir de 14h00 GMT, pour faire face à Arsenal, vainqueur de Crystal Palace lors de la journée d’ouverture.

Pour cette rencontre, l’entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers, a dévoilé son onze départ. Une composition qui sera sans Nampalys Mendy. Le milieu de terrain international sénégalais, qui doit faire face à une forte concurrence, comme la saison dernière, était déjà resté sur le banc des remplaçants contre Brentford.

Our XI to take on the Gunners 🔵 📝#ARSLEI pic.twitter.com/TNpzp9hNhX

— Leicester City (@LCFC) August 13, 2022