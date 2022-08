L’Hispano-sénégalais avait quitté Morecambe pour rejoindre la Championship du côté de Luton. Les Hatters n’avaient à débourser beaucoup d’argent pour s’attacher des services d’un joueur qui venait de révéler un League One.

Pour sa première saison à Luton Town, Carlos Mendes Gomes n’a pas connu la réussite escomptée sur le plan individuel. Quitter le FC Morecambe afin de faire le grand saut dans le football professionnel n’a pas été chose aisée. Très peu utilisé par Nathan Jones – l’entraîneur à ne pas confondre avec le catcheur et acteur australien -, l’ailier gauche de 23 ans n’aura disputé que 14 rencontres et marqué un but. Collectivement comme individuellement, Mendes Gomes vient sur cette campagne.

« Collectivement, ce fut une année incroyable, car nous avons atteint le troisième tour de la FA Cup contre Chelsea et, en Championnat, les Play-offs de montée en Premier League. Sur le plan individuel, c’était ma première année dans une équipe de deuxième division anglaise et j’ai beaucoup appris, même si je n’ai beaucoup joué j’ai pu porter mon grain de sable et même disputer la demi-finale du match retour des Play-offs », confie l’Hispano-sénégalais dans un entretien avec le site Lanzarote Deportiva.

Bien qu’il soit d’un niveau inférieur à la Premier League, le Championnat de Deuxième Division d’Angleterre, la Championship, est réputé pour être compliqué pour toutes les équipes mais également pour tous les joueurs. Carlos Mendes Gomes en sait quelque chose. « La vérité est qu’au début de la pré-saison oui, c’était compliqué. Tout allait plus vite et, évidemment, avec des joueurs avec plus de qualité qui comprennent et bougent mieux sur le terrain », ajoute le joueur formé à l’Atlético Madrid.

Quid de cette nouvelle campagne qui a débuté avec deux matchs nuls en Championnat, face à Birmingham City (0-0) et Burnley (1-1), et une élimination dès le premier tour de League Cup par Newport County, de surcroît à domicile ? « Nous avons recruté quelques joueurs qui, je pense, nous donneront de meilleures chances pour la nouvelle campagne. Notre objectif est d’améliorer ce que nous avons réalisé l’année dernière, nous visons donc le haut du tableau », indique l’ancien joueur de West Didsbury.

Sur le côté personnel, Carlos Mendes Gomes espère avoir plus de temps de jeu. Ce qui n’a pas bien démarré pour lui puisqu’il n’est pas encore apparu en Championnat. Mais, titularisé contre Newport, mardi, il a ouvert le score pour son équipe avant d’être remplacé en début de seconde période pour une blessure musculaire. Une sortie qui a conditionné dans le résultat de son équipe. « J’ai envie de jouer plus que l’an dernier, la question est toujours d’avancer », conclut le natif de Yeumbeul, dans la région de Dakar.

