Une nouvelle aventure ! Le jeune et prometteur attaquant « Made in Gaillette » Ibrahima Baldé (19 ans) rejoint les rangs du Football Club d’Annecy en prêt sans option d’achat pour cette saison 2022-2023.

Le jeune attaquant Franco-sénégalais du Racing Club de Lens a été prêté au récent promu en Ligue 2 BKT, le FC Annecy. Âgé de 19 ans, Ibrahima Baldé va évoluer avec les Annéciens en prêt sans option d’achat pour cette nouvelle saison. Un an pour grandir sous les couleurs d’une formation de Ligue 2 pour ce garçon que l’on présente comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

Ce pur produit de la formation sang et or, entré à quatre reprises sur les pelouses de Ligue 1 Uber Eats l’an passé, va pouvoir s’aguerrir et poursuivre son développement dans l’antichambre du football français.

🔄 Ibrahima Baldé, prêté (sans option d'achat) au @FCAnnecy Le jeune et prometteur attaquant #MadeInGaillette (19 ans) rejoint le récent promu en @Ligue2BKT pour s'aguerrir. Bonne saison à toi « Ibra’ » 👀💪 ℹ️ https://t.co/3NLjFMTANq#FierDEtreLensois pic.twitter.com/781l7qgsve — Racing Club de Lens (@RCLens) August 11, 2022

wiwsport.com