À quelques jours du début officiel de la saison, Amath Ndiaye a été opéré du petit orteil du pied droit, comme l’a annoncé son club mercredi.

Amath Ndiaye Diédhiou est passé la case opération. Ce mercredi, à travers son compte Twitter, le RCD Mallorca a annoncé que son ailier international sénégalais de 26 ans était passé au billard, afin de se faire opérer du pied, et plus précisément de son petit orteil du droit. L’opération a été réalisée par à la Clinique CEMTRO.

👩‍⚕️ La doctora Isabel Guillén y su equipo han procedido en el día de hoy en @ClinicaCEMTRO a realizar una reparación de la herida crónica y de difícil curación que tenía el jugador en su pie ℹ️ El periodo de baja estará supeditado a la evolución pic.twitter.com/2KcFK3ZsfZ — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 10, 2022

Bien que le club espagnol n’ait pas précisé la durée d’indisponibilité du Sénégalais, Amath Ndiaye devrait s’éloigner des terrains environ un mois et demi et deux mois. Si tout se passe bien et que sa récupération se déroule comme prévue. C’est donc un coup dur pour l’ancien joueur de Getafe mais une libération pour lui.

En effet, durant toute la saison dernière, Amath traînait avec des douleurs à son orteil. Selon différentes sources, ce problème provient d’une infection bactérienne qui s’est développée lorsqu’il jouait à Tenerife. Après l’avoir soigné pendant une grande partie de la saison dernière, il semblait s’être résolu, avant une nouvelle rechute.

Ainsi, le service médical du RCD Mallorca a pris la décision d’amputer définitivement pour régler le problème. La saison dernière, Amath Ndiaye a connu un exercice difficile. En 21 matchs toutes compétitions, dont 19 en Championnat, il n’aura réussi à marquer le moindre but et ne s’est illustré qu’avec une passe décisive.

