La Coupe du Monde 2022 devrait finalement démarrer le 20 novembre, soit un jour plus tôt que prévu initialement. Ainsi, le Sénégal n’ouvrira pas le bal.

La 22e édition de la Coupe du Monde arrive au Qatar, et, avec elle, un lot de changements, de règles mais aussi, pour le moins que l’on puisse ajouter, de grandes surprises. Alors qu’elle devait initialement débuter le 21 novembre, la compétition devrait finalement commencer un jour plutôt, révèle le média anglais The Athletic.

Selon cette même source, la FIFA et les organisateurs qataris ont accepté ce changement. Cela va permettre au Qatar de jouer le match inaugural face à l’Equateur, et non voir le Sénégal et les Pays-Bas ouvrir la compétition. La décision sera officialisée plus tard ce mercredi par la FIFA. À vos agendas…

