Déçu de la première saison moyenne de son attaquant sénégalais, Villarreal souhaiterait se séparer de Boulaye Dia cet été. Et pour remplacer le Champion d’Afrique, le Sous-Marin Jaune se serait tourné vers la pépite sénégalaise Nicolas Jackson.

Arrivé du Stade de Reims l’été dernier contre 12 millions d’euros, Boulaye Dia n’a pas vraiment convaincu à Villarreal à l’issue de sa première saison. Sans pour autant être un titulaire indiscutable dans le onze de départ d’Unai Emery Etxegoien, l’attaquant sénégalais a terminé l’exercice 2021-2022 avec 7 buts et 6 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Des performances jugées pas à la hauteur par les pensionnaires du Stade de La Cerámica.

Derrière son jeune compatriote Nicolas Jackson dans la hiérarchie

Après avoir déjà vécu une forte concurrence en attaque avec les présences de l’incontournable Gerard Moreno, Arnaut Danjuma, Paco Alcácer, du Nigérian Samuel Chukwueze ou encore Yéremy Pino, Boulaye Dia sait évidemment que les choses ne devraient pas s’arranger pour lui cette saison. Avec le retour en prêt du jeune Fer Niño et l’arrivée de l’expérimenté ancien capitaine de Levante José Luis Morales, il devrait se retrouver avec un temps de jeu très, voire même trop restreint.

De plus, face à la concurrence, ce ne sont pas seulement des étrangers qui compliquent la tâche à Boulaye Dia dans l’effectif de Villarreal. En effet, le Champion d’Afrique serait rétrogradé dans la hiérarchie derrière Nicolas Jackson, milieu offensif de 21 ans pouvant également évoluer à différents postes en attaque. Une hypothèse que s’est bien évidemment sentie pendant la superbe préparation des hommes d’Unai Emery, qui n’ont perdu aucun de leurs 8 matchs, et face à des adversaires de calibre.

En huit matchs de préparation joués par le Sous-Marin Jaune, le Champion d’Afrique ne sera apparu qu’à cinq reprises pour deux titularisations et un but marqué, face à son ancienne équipe, le Stade de Reims. Tout l’inverse de l’ancien joueur du Casa Sports. Titularisé à cinq reprises par Unai Emery et participant à l’ensemble des rencontres, Nico Jackson s’est illustré en marquant deux buts et délivrant trois passes décisives. Des prestations qui ont largement convaincu à Villarreal.

Puis de pousser Boulaye Dia vers la sortie

Raisonnablement alors, les dirigeants militent pour une place en équipe première du joueur mais également une revalorisation de son contrat. En conséquence avec l’éclosion de Nicolas Jackson, Villarreal veut se séparer de Boulaye Dia. Les vainqueurs de la Ligue Europa en 2021 se sont mêmes permis de négocier dans le dos de leur attaquant jusqu’à trouver un accord avec la Salernitana. Mais le premier buteur sénégalais au Stade Abdoulaye-Wade ne souhaite pas rejoindre la Serie A.

En revanche, conscient de l’inflexibilité de ses dirigeants de le voir partir, Boulaye Dia explore désormais les pistes pour quitter la province de Castellón. Mais ce ne sera pas pour aller n’importe où. En effet, le joueur de 25 ans, dans le viseur de Mallorca (LaLiga), aurait de préférence un retour en Ligue 1 pour signer à l’OGC Nice ou un départ en Premier League. Mais aujourd’hui, l’option niçoise semble la plus probable. Reste à savoir les conditions de l’opération entre Villarreal et Nice…

wiwsport.com