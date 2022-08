Villarreal a un joyau à conserver dans son effectif. Le Sous-Marin a pris de l’avance pour une revalorisation du contrat de Nicolas Jackson.

À Villarreal, les dirigeants travaillent depuis l’ouverture de ce mercato pour améliorer leur effectif. Ceci consiste à garder leurs éléments les plus importants. Après avoir réussi à repousser les approches de plusieurs grands clubs pour des joueurs comme Pau Torres, dans le radar de Manchester United, et Arnaut Danjuma, visé par Liverpool, le Sous-Marin Jaune veut désormais se concentrer sur le dossier Nicolas Jackson.

Remplaçant idéal de Boulaye Dia

À 21 ans, Nicolas Jackson est l’un des plus grands espoirs dans l’effectif de Villarreal. Arrivé l’été 2019 en provenance du Casa Sports de Ziguinchor, ce footballeur capable d’évoluer à tous les postes en attaque attire les plus grands regards. Apparu à neuf reprises en équipe première la saison dernière, Nico Jackson a été logiquement intégré dans l’effectif d’Unai Emery pour effectuer la pré-saison.

En six matchs de préparation, il a marqué un but et délivré deux passes décisives, sans parler de ses qualités de débordements au sein de l’attaque des pensionnaires du Stade de La Cerámica. Des prestations qui ont largement convaincus les dirigeants qui souhaitent alors blinder le joueur. Selon les informations de AS, Villarreal a fait une offre pour une revalorisation de contrat et il ne manque que la signature.

De plus, Unai Emery envisage de faire monter Nico Jackson en équipe première. L’ancien coach du FC Séville, du Paris Saint-Germain ou encore d’Arsenal considère le joueur de 21 ans comme l’alternative la plus solide pour remplacer Boulaye Dia, a annoncé sur le départ. Mais la montée de Nico en équipe première dépendra de l’attaquant Champion d’Afrique qui, malgré plusieurs offres, ne souhaiterait pas encore partir.

wiwsport.com